Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Ruhestörung - Mann stürzt von Balkon und muss ins Krankenhaus

Neuss-Weckhoven (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostermontag (13.4.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Ruhestörung, ausgehend von der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weckhoven. Als die Beamten an der Tür des Lärmenden klingelten, öffnete ihnen ein 43-jähriger Mann. Als ihm bewusst wurde, wer dort vor seiner Tür stand, unternahm er einen halsbrecherischen Fluchtversuch über seinen Balkon in einem der oberen Stockwerke des Hauses. Dabei stürzte der Mann. Sein Fall wurde von Buschwerk gebremst, so dass er zwar schwerverletzt, aber bei Bewusstsein von den Einsatzkräften am Boden versorgt und durch Rettungskräfte einer medizinischen Behandlung zugeführt werden konnte.

Es besteht der Verdacht, dass der polizeibekannte Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus wurde in der Wohnung Cannabis sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell