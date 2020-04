Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Anhänger von Grundstück - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Morgen des Ostermontag (13.4.) stellte der vormalige Besitzer eines Pkw-Anhängers den Diebstahl des selbigen von einem Grundstück "Am Kapellchen" fest und erstattete Anzeige. Der offene Pkw-Anhänger der Marke HUMBAUR ist auf das Kennzeichen NE-MN500 zugelassen und inzwischen durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zum Verbleib des Hängers geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 22 der Polizei in Neuss gebeten (Telefon: 02131 300-0).

