Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Transporter-Fahrer verletzt sich bei missglücktem Überholmanöver leicht + Fahren mit nicht zugelassenem Transporter + Autofahrer rastet aus - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Transporter-Fahrer verletzt sich bei missglücktem Überholmanöver leicht

Am Donnerstagmittag (12.03.2020) befuhr ein landwirtschaftliches Gespann die Heerstraße in Cuxhaven in Richtung Altenbruch. Der 48-jährige Fahrzeugführer aus Otterndorf lud hierbei punktuell Holzabschnitt vom Fahrbahnrand auf. Zur besseren Sichtbarkeit hatte er an seinem Gespann ein orangefarbenes Warnlicht eingeschaltet (Rundumleuchte). Als er nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, erkannte dies ein nachfolgender 50-jähriger Schiffdorfer Transporterfahrer nicht und setzte im gleichen Moment zum Überholen an. Um nicht mit dem landwirtschaftlichen Gespann zu kollidieren, wich der 50-Jährige aus und kollidierte mit einem Baum. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. An seinem Transporter entstand erheblicher Sachschaden.

Fahren mit nicht zugelassenem Transporter

Am Donnerstag (12.03.2020) kontrollierten Beamte der Polizei Cuxhaven gegen 18:45 Uhr einen 38-jährigen Otterndorfer Transporterfahrer in der Brockeswalder Chausee. Bereits vor der Kontrolle war aufgefallen, dass am Transporter keine Kennzeichen angebracht waren. Es stellte sich heraus, dass der Transporter nicht zugelassen war. Der Fahrzeugführer gab an, dass er den Transporter soeben erst gekauft habe und vergessen habe, ihn zuzulassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer warten nun mehrere Strafverfahren.

Autofahrer rastet aus - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 9:20 Uhr soll sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Spaden folgender Sachverhalt ereignet haben: Auf dem Parkplatz sei es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf soll eine männliche Person auf der Fahrspur, in Höhe des Real-Getränkemarktes, den linken Außenspiegel eines VW Polo mutwillig mit einem Faustschlag beschädigt haben. Ferner sei vermutlich auch eine Frau beleidigt worden. Ein Mitarbeiter des Marktes wollte den Tatverdächtigen an dem Entfernen vom Tatort hindern, indem er sich vor den PKW des Tatverdächtigen stellte. Dieser fuhr trotzdem mit starker Beschleunigung los, sodass der Marktmitarbeiter sich nur mittels eines Sprungs zur Seite vor der bevorstehenden Kollision in Sicherheit bringen konnte. Der/die bislang unbekannte/n Geschädigte/n wird gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

