Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250220-149: Fußgänger von PKW erfasst

Bergneustadt (ots)

Am Kreisverkehr Kölner Straße / Im Stadtgraben wurde am Dienstag (25. Februar) ein 80-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst; der Senior musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 09.30 Uhr hatte ein 56-jähriger Autofahrer aus Meinerzhagen die Kölner Straße befahren und wollte den Kreisverkehr in Richtung Hackenberg verlassen. Als der PKW in die Straße "Im Stadtgraben" einfuhr, erfasste er den 80-jährigen Bergneustädter, der im selben Moment die Fahrbahn überqueren wollte. Der Fußgänger musste nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort mit schweren Verletzungen in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden; an dem PKW entstand kein Schaden.

