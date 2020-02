Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230220-147: Mit Traktor gegen Blitzanlage

Hückeswagen (ots)

Mit einem Traktor fuhr ein bislang unbekannter Fahrer in Wiehagen gegen eine stationäre Blitzeranlage. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, den Traktor ließ er stehen.

Wie sich bislang herausstellte hat ein bislang Unbekannter zunächst den Traktor samt Anhänger gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr am Freitag und 1:05 Uhr am Samstag (22.Februar) fuhr er mit dem Traktor in Richtung "Kammerforsterhöhe", wo er frontal gegen eine stationäre Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung fuhr.

Anschließend entfernte sich der Fahrer. An der Blitzanlage entstand ein Schaden von geschätzt 2000 Euro. Die Daten in der Anlage wurden gesichert; sie wurden nicht beschädigt.

Der leichtbeschädigte Traktor konnte an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Hinweise zu dem Unbekannten Fahrer bzw. dem Traktordieb bitte an das zuständige Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

