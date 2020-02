Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 320220-145: Motorrad und Quad gestohlen

Gummersbach / Morsbach (ots)

Ein weißes Quad mit dem amtlichen Kennzeichen SU-XX78 ist am Freitagvormittag (21.Februar) in der Hohler Straße in Gummersbach-Dieringhausen gestohlen worden.

In der Napoleonstraße in Morsbach ist vergangene Woche ein rotes Motorrad der Marke "Hyosung" mit dem amtlichen Kennzeichen NOR-AS35 gestohlen worden. Das Motorrad war in der Napoleonstraße unter einer Laterne abgeparkt. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch 8 Uhr und Freitag (21.Februar)16 Uhr haben Unbekannte das Krad gestohlen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell