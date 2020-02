Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch im Tennisclub ++ Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg ++ 39-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein ++ Mit dem Quad in den Straßengraben ++ Dieseldiebe bei der Tat überrascht ++

Einbruch im Tennisclub

Bremervörde. In den zurückliegenden Wochen sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Bremervörder Tennisclubs an der Waldstraße eingestiegen. Um in das Gebäude zu kommen, mussten sie zunächst ein Fahrradschloss am Eingangstor durchtrennen. Dann schlugen sie mit einem Schirmständer ein Element aus der Eingangstür heraus. Durch das Loch schlüpften die Unbekannten in das Vereinsheim und machten sich auf die Suche nach Beute. Mit Tenniszubehör und einigen Flaschen Cola zogen sie davon.

Junge Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Neuen Straße ist am Donnerstagabend eine 25-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem VW Up! hinter dem Opel eines 40-Jährigen unterwegs. Beide mussten ihre Fahrzeuge aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Eine 24-jährige Autofahrerin erkannte das vermutlich zu spät, fuhr auf den VW auf und schob ihn auf den Opel. Die 25-jährige Fahrerin des VW Up! wurde mit leichten Verletzungen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg

Ebersdorf. Gleich mehrere Ebersdorfer Bürger haben am Mittwoch Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Am späten Nachmittag und am Abend meldete sich ein Mann mit dem Wortlaut:" Hier ist die Kriminalpolizei." In allen Fällen berichtete der Anrufer von einem Einbruch, der sich gerade in Ebersdorf ereignet habe. Zweimal nannte er eine erfundene Adresse. Das machte die Angerufenen misstrauisch und sie legten auf. Aber auch die anderen erkannten den Schwindel und beendeten die Gespräche.

39-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein

Basdahl. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 39-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten seinen Mercedes kurz nach Mitternacht in der Bremervörder Straße. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich zunächst, dass der Mann keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem erkannten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest gab den Polizisten Recht. Demnach stand der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seine Autoschlüssel abgeben.

Mit dem Quad in den Straßengraben

Visselhövede. Ein 72-jähriger Fahrer eines Quads hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit dem nicht versicherten Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Bellen und Moordorf unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete. Weil er bei der Fahrt keinen Helm trug, zog sich der 72-Jährige Verletzungen an seinem Kopf zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Altbremer Straße ist am Donnerstagmorgen eine 13-jährige Radfahrerin verletzt worden. Das Mädchen war gegen 7 Uhr mit ihrem Rad auf dem linken Radweg der Landesstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Altbremer Straße fuhr sie gegen den dort wartenden Ford einer 45-jährigen Frau. Mit leichten Verletzungen wurde die 13-Jährige in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

Hansalinie - Lkw schert aus und verursacht Unfall

Kalbe/A1. Am Donnerstagvormittag ist ein 40-jähriger Autofahrer auf der Hansalinie A1 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 61-jähriger Kraftfahrer war gegen 9 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Hamburg unterwegs. Um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei unterschätzte er vermutlich die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden Ford Focus. Dessen 40-jähriger Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall schleuderte der Ford in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Randalierer beleidigt Passanten auf offener Straße

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Donnerstagnachmittag einen 52-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der aus dem Fenster seiner Wohnung an der Großen Straße zahlreiche Passanten in der Fußgängerzone beleidigt und zudem rechtsradikale Parolen gebrüllt hat. Kurz vor 16 Uhr klopfte die Polizei an die Tür des amtsbekannten Randalierers. Der betrunkene Mann erklärte den Beamten, dass die Polizei die aktuelle Situation nicht im Griff hätte und er die Menschen auf der Straße mit seinen Äußerungen erziehen müsse. Da davon auszugehen war, dass der 52-Jährige die Beschimpfungen der Passanten fortsetzen würde, nahm ihn die Polizei mit. Unterwegs beleidigte er die eingesetzten Polizisten auf das Übelste. Als der Mann sich am späten Abend wieder beruhigt hatte, wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Dieseldiebe bei der Tat überrascht

Everinghausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag vor einem Autohaus an der Liebigstraße versucht, aus dem Tank eines Lkw Diesel zu stehlen. Während sie sich gegen 2.45 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen machten, wurden sie von einem Zeugen überrascht. Ohne Kraftstoff flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Sechs Plastikkanister, in die sie den Diesel einfüllen wollten, ließen sie am Tatort zurück.

VW Bus am Friedhof aufgebrochen

Sottrum. Am Donnerstagnachmittag ist in der Straße Am Friedhof ein schwarzer VW Caravelle aufgebrochen worden. Zwischen 14.30 Uhr und 15.40 Uhr schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe ein und nahmen einen schwarzen Rucksack der Marke Samsonite heraus. Darin befand sich ein graues Portemonnaie von Liebeskind mit Bargeld, Bankkarten, Personalausweis, Führerschein und Kleidung. Das Auffällige an dem gestohlenen Rucksack sind seine roten Reißverschlüsse. Hinweise bitte an die Polizei in Sottrum unter Telefon 04264/370190.

Gefundenes Portemonnaie geplündert

Scheeßel. Zu seinem Erstaunen hat ein 63-jähriger Scheeßeler am Donnerstag sein verlorenes Portemonnaie zu Hause in seinem Briefkasten gefunden. Am Tag zuvor hatte er die Geldbörse verloren. Beim Blick hinein war die Freude nicht mehr so groß. Der unbekannte Finder hatte das Bargeld und auch zwei Bankkarten herausgenommen. Deshalb ermittelt die Scheeßeler Polizei jetzt wegen einer Fundunterschlagung.

