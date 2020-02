Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Verursacher meldet sich bei der Polizei ++

Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Verursacher meldet sich bei der Polizei

Heeslingen/Bremervörde. Mit einem Zeugenaufruf hat die Zevener Polizei am Dienstag nach einer Unfallflucht zur Ermittlung des Unfallverursachers um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Ende Januar war ein damals unbekannter Autofahrer in der Klosterstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte einigen Schaden angerichtet. Der Mann aus dem Nordkreis las von dem Zeugenaufruf und meldete sich am Mittwoch bei der Bremervörder Polizei.

