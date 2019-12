Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Lkw mit fehlendem Außenspiegel gesucht

Merzen (ots)

Die Polizei ermittelt in einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen auf der Hauptstraße (B218) in der kleinen Ortschaft Döllinghausen ereignete. Ein unbekannter Lkw war gegen 06.20 Uhr in Richtung Schwagstorf unterwegs und touchierte mit dem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Sattelzuges. In der Folge brach der Außenspiegel des Unfallverursachers ab und prallte gegen einen nachfolgenden Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin der unbekannten Zugmaschine hielt nach dem Vorfall nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Fürstenau bittet unter der 05901-95950 um Hinweise zu dem beschädigten Lkw.

