Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Garagen in der Schepelerstraße aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben zwischen dem späten Sonntagnachmittag und dem Montagmorgen auf einem Hinterhof der Schepelerstraße vier Garagen aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die verschlossenen Holztore und schauten sich in den Garagen nach für sie interessanten Gegenständen um. Zudem schlugen sie in einer Garage eine Seitenscheibe eines darin abgestellten Autos ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Täter aber keine Beute gemacht. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

