Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Vorfahrt missachtet- zwei Personen verletzt

Gehrde (ots)

Zwei Verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von geschätzten 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen an der Ecke Bersenbrücker Straße(B214)/Badberger Straße ereignete. Der Fahrer eines Toyota fuhr gegen 08.40 Uhr von der Langen Straße über die Bundesstraße in Richtung der Badberger Straße. Dabei übersah der 56-Jährige einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Skoda gegen einen im Kreuzungsbereich wartenden Sattelschlepper geschleudert. Der Unfallverursacher mussste mit leichten, die 47-jährige Fahrerin des Skoda mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Sattelschlepper wurde beschädigt, war aber noch fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell