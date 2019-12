Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub in der Lerchenstraße

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Pärchen in der Lerchenstraße Opfer eines Raubdeliktes. Der 27-Jährige und seine 32 Jahre alte Begleiterin waren gegen 3 Uhr mit dem Nachtbus auf dem Heimweg und gerieten dabei mit drei Mitfahrern in zunächst verbalen Streit. Als das Pärchen an der Haltestelle Reinhold-Tilling-Straße (Höhe der Sparkasse) zusammen mit dem aus zwei Männern und einer Frau bestehende Trio den Bus verließ, wurde es unmittelbar danach überfallartig von den Unbekannten attackiert. Während der 27-Jährige von den beiden Männern mehrere Schläge ins Gesicht erhielt, wurde seine Begleiterin von der Frau zu Boden gestoßen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Bevor die Schläger von ihren Opfern abließen und in stadtauwärts flüchteten, nahmen sie dem Mann offensichtlich auch noch dessen Handy ab. Aufgrund der erlittenen Verletzungen mussten die beiden Opfer einen Arzt aufsuchen. Zur Beschreibung des Tätertrios kann gesagt werden, dass die Männer dunkelhäutig waren. Einer war etwa 180cm groß, circa 20 Jahre alt und trug einen Bart. Die Täterin war etwa 170cm groß und hatten schwarze Haare. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

