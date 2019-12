Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots)

Ein 31-Jähriger befuhr am Samstag gegen 05.20 Uhr den Stahlwerksweg in Richtung Meller Straße und stieß mit einem grau-/silberfarbenen Mercedes zusammen. Anschließend entfernte sich der Mercedes-Fahrer und der 31-Jährige prallte mit seinem Ford gegen einen geparkten VW. Durch Zusammenstoß wurde der VW auf einen Renault, und dieser auf einen Peugeot Kastenwagen geschoben. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 37000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 31-Jährigen. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Mercedes geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

