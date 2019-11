Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Pkw- Junger Radfahrer bei Unfall verletzt

(sls) Am späten Montagnachmittag kam es zu einem Unfall auf dem Westring, bei dem ein 11-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der 11-Jährige aus Herford befuhr mit seinem Fahrrad die Goltzstraße in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte den Kreuzungsbereich Westring geradeaus zu passieren. Hierbei übersah der den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen aus Bielefeld auf dem Westring. Der Bielefelder schaffte durch einen Bremsvorgang jedoch nicht, den Zusammenstoß zu verhindern. Der 11-Jährige kam mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich dabei im Gesicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Auch in diesem Fall ergab eine Überprüfung durch die Polizei, dass die Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad nicht eingeschaltet war und der 11-Jährige keinen Fahrradhelm aufgesetzt hatte. Deshalb nochmals der Appell an Eltern und Kinder --- achten sie auf die Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung, sowie das Tragen eines Helmes, gerade bei Kindern.

