Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Sprengung eines Kondomautomaten in Großenkneten ++

Großenkneten - Am Montag, 31.12.2019, gegen Mittag wurde der Polizei ein zerstörter Kondomautomat in der Sager Straße Ecke Zur Sager Heide mitgeteilt. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Automat mit einem Feuerwerkskörper mutwillig zerstört wurde. Zudem wurde die Wechselgeldkassette und Teile der Ware entwendet. Eine Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, oder in Großenkneten/Ahlhorn 04435/91919-0, zu melden.

++ Einbruchdiebstahl in Wardenburg ++

Wardenburg - In der Zeit von Montagnachmittag, 30.12.2019, bis Dienstagmittag, 31.12.2019, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kuckucksweg in Wardenburg. Das Einfamilienhaus wurde durchsucht und vermutlich Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Angaben zur Höhe des Diebesgutes können nicht getroffen werden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen, 04431/941-0, oder der Polizei Wardenburg, 04407/923-0, in Verbindung zu setzen.

++ Trunkenheit im Verkehr in Wildeshausen ++

Wildeshausen - Am frühen Neujahrsmorgen, 01.01.2020, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Cuxhaven in der Straße "Am Umspannwerk" nahe der dortigen Großraumdiskothek. Bei der 18-Jährigen konnte eine nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung (1,56 Promille) festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass die Cuxhavenerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren.

++ Brand einer Garage in Tweelbäke ++

Hude - Am Neujahrsmorgen, 01.01.2020, gegen 05:50 Uhr geriet eine Garage in der Bremer Straße in Hude OT Tweelbäke in Brand. Zuvor wurde die Garage im Rahmen einer Neujahrsparty genutzt. Ein Gasofen habe aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, welches dann auf das Gebäude übergegriffen hat. Versuche der Anwohner, den Gasofen ins Freie zu schaffen, scheiterten. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Zudem konnten weitere Gasflaschen aus der Garage geborgen werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Altmoorhausen, Hude und Wüsting war auch ein Rettungswagen eingesetzt.

