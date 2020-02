Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230220-146: Störe und Regenbogenfische gestohlen

Engelskirchen (ots)

Fischdiebe sind am Wochenende in Engelskirchen-Hahn aktiv gewesen.

Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 19:45 Uhr am Freitag (21.Februar) betraten Unbekannte den eingezäunten Bereich einer Fischteichanlage in der Flaberger Straße. Dort stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen drei Störe und 15 Regenbogenforellen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

