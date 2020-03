Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs + Senior nach Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt + Unfallzeugen

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Am Mittwoch (11.03.2020) kontrollierten Beamte der Polizei Cuxhaven gegen 10:45 Uhr einen 27-jährigen Mann aus Burg (Schleswig-Holstein) mit einem Kleintransporter. Bei der Kontrolle stellten Sie fest, dass es sich bei dem vorgezeigten, serbischen Führerschein augenscheinlich um eine Fälschung handelte. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. Seine Ehefrau, die Halterin des Fahrzeugs ist, muss sich ebenfalls einem Strafverfahren stellen, da sie die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Schäferhund zieht Fußgänger auf die Fahrbahn - Senior nach Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt

Am Mittwochmorgen (11.03.2020) kam es gegen 9 Uhr auf der Haydnstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 70-jähriger Fußgänger aus Cuxhaven schwer verletzt wurde. Zeugenangaben zufolge habe der Fußgänger mit einem angeleinten Schäferhund am rechten Fahrbahnrand zwischen mehreren geparkten PKW gestanden. Plötzlich sei sein Schäferhund losgerannt, sodass der Senior auf die Fahrbahn gezogen wurde. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste habe noch versucht zu bremsen. Einen Zusammenstoß habe sie jedoch nicht mehr verhindern können. Durch den Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfer hatten zunächst versucht, sich um den Senioren zu kümmern. Sein Schäferhund verteidigte sein "Herrchen" jedoch vehement. Die eingesetzten Beamten konnten jedoch die Ehefrau des Seniors erreichen, die schon kurze Zeit später am Unfallort erschien und den Schäferhund beruhigen und an sich nehmen konnte. Der Hund wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Verbrauchermarkt

Am Dienstagabend (11.03.2020) kam es gegen 18:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Feuerweg in der Gemeinde Wurster Nordseeküste, im Ortsteil Nordholz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß hierbei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes eines 23-jährigen Mannes aus Berne (Landkreis Wesermarsch). Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721 - 5730 zu melden.

