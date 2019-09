Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrunken mehrfach geklaut

Soest (ots)

Gleich zweimal fiel am Dienstagnachmittag ein Ladendieb in der Brüderstraße auf. Beim ersten Diebstahl in einer Drogerie konnte er noch flüchten. Beim zweiten Mal wurde er auf frischer Tat ertappt. Ein Alkoholvortest zeigte 2,66 Promille. Der 41-jährige aus der ZUE am Möhnesee wurde festgenommen. (wo)

