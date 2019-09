POL-SO: Soest - Radfahrerin von Auto erfasst

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstag, gegen 16:05 Uhr, kam es an einem Fußgängerüberweg am Senator-Schwartz-Ring zu einem Unfall mit einem Fahrrad. Ein 84-jähriger Autofahrer hielt am Überweg, um einen Radfahrer passieren zu lassen. Das zweite Rad einer 28-jährigen Soesterin übersah der Warsteiner jedoch. Sie wurde von dem Opel-Fahrer erfasst und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Fakt ist: Fußgängerüberwege sind, wie der Name schon sagt, für die Überquerung durch Fußgänger gedacht. Radfahrer müssen hier absteigen. (wo)

