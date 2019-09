Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Verantwortungsloser Autofahrer

Anröchte (ots)

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, fiel ein 25-jähriger Mann durch seine Fahrweise auf der B 55 in Richtung Lippstadt auf. Er fuhr in Schlangenlinien, kam deutlich über den Mittelstreifen und blinkte in die falsche Richtung. Ein aufmerksamer Autofahrer setzte den wendenden Kleintransporter in einem Feldweg fest und verständigte die Polizei. Daraufhin bot der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, dem Zeugen Geld an, um ungehindert weiterfahren zu können. Gegenüber der Polizei sagte der Kleintransporter-Fahrer aus, dass er sein letztes Bier am Morgen zu sich genommen habe. Der anschließend von der Polizei durchgeführte Alkoholvortest zeigte ein Ergebnis von 2,86 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. (wo)

