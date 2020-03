Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Seniorin während des Einkaufs bestohlen

Mittwoch, 11.03.2020, gegen 11:00 Uhr

Eine 84-jährige Seniorin ist am Mittwoch beim Einkauf in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbusche, bestohlen worden. Demnach entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Seniorin aus der Handtasche, welche sich am Einkaufswagen befand. Neben diversen persönlichen Papieren befand sich auch zirka 150 Euro Bargeld in der Geldbörse. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Rasenmäher entwendet

Dienstag, 10.03.2020, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.03.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in einen gesicherten Schuppen auf einem Grundstück an der Rimbecker Straße in Hornburg ein. Aus dem Schuppen wurde ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

