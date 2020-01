Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Norderstedt und Boostedt gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 7. Januar 2020, ist es in Norderstedt zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:00 Uhr und 18:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte im Lerchenwinkel.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fehlen von Schmuck, Bargeld sowie einer Küchenmaschine festgestellt.

Der oder die Täter verließen den Tatort unerkannt.

In Boostedt schlugen ebenfalls unbekannte Täter zu. Hier kam es am gleichen Tage zwischen 16 und 19 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße. Hier gelang es dem oder den Tätern nicht, ins Gebäude einzudringen. Auch hier wurde der Tatort unerkannt wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Beamten sind erreichbar unter der Telefonnummer 04101-2020.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell