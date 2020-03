Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2020 für den Bereich Salzgitter. Absage einer Veranstaltung.

Salzgitter (ots)

Ursprungsmeldung

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter Einladung interessierter Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft, von Vereinen und Verbänden. Handlungsempfehlung für die Wirtschaft, für Vereine und Verbände.

Präventionsveranstaltung Cyberkriminalität.

Absage der Veranstaltung als Ergänzung der Ursprungsmeldung.

Leider muss die Präventionsveranstaltung am 18.03.2020 ab 16:45 Uhr in der Kulturscheune in 38226 Salzgitter, Thiestraße 22, zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgesagt werden. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis.

