POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.03.2020

Peine (ots)

Einbruch in eine Tankstelle

Denstorf. Am Dienstagabend, gegen 23:45 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Heerstraße ein. Sie entwendeten diverse Stangen Zigaretten und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

Scheibe eines PKW eingeschlagen

Peine. In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Fiat Ducato ein. Der PKW stand zu dieser Zeit am Carl-von-Ossietzky-Platz geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, 05171/9990, zu melden.

Unbekannte zerkratzen PKW

Peine. Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Sonntag, 16:15 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, den Lack auf der Fahrerseite eines Ford Mondeo. Der PKW stand zu dieser Zeit in der Straße "Kammerwiesen" geparkt. Die Täter entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer war alkoholisiert und berauscht

Peine. Am Mittwoch, gegen 01:45 Uhr, wurde ein Polo-Fahrer, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in der Duttenstedter Straße durch die Polizei angehalten. Während der Kontrolle konnten die Beamten Anzeichen für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,68 Promille. Ein Drogenschnelltest zeigte eine Beeinflussung durch Kokain an. Dem 30-jährigen Fahrer aus Peine wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

LKW-Fahrer verursachte Unfall und entfernte sich unerlaubt

Peine. Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L321 in Höhe der Ortschaft Woltorf. Eine 21-jährige Wendeburgerin befuhr mit einem Audi die L321 aus Richtung Peine kommend in Richtung Wendeburg. In Höhe eines Parkplatzes unmittelbar zur Zufahrt in Richtung der Schwittmerstraße, umfuhr offenbar ein kleiner dunkelblauer LKW eine dortige Straßenbegrenzung, welche aufgrund von Bauarbeiten aufgestellt war. Der Fahrer des LKW geriet beim Umfahren offensichtlich zu weit in den Gegenverkehr und touchierte den Audi der Wendeburgerin. Der LKW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden ein Schaden am hinteren linken Radkasten des Audi in Höhe von etwa 650 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

