Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Versuchter mehrfacher Enkeltrickbetrug.

Stadt Salzgitter, 10.03.2020, Nachmittagsstunden. Zu mehreren Enkeltrick Betrugsversuchen kam es am 10.03.2020 im Verlaufe des Nachmittags. Bisher unbekannte Täter kontaktierten telefonisch in mehreren Fällen oftmals ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und erkundigten sich nach deren Wertgegenständen. In vielen Fällen wurde auch unter einem Vorwand Bargeld erbeten. Die Polizei warnt: Vertrauen Sie niemals Personen, die Sie nicht kennen. Stellen Sie immer persönliche Fragen, die nur Ihnen und dem Anrufer bekannt sind und lassen Sie den Anrufer antworten. Bitte geben Sie ihm keine Antwort vor, auf welche nur mit ja oder nein geantwortet werden kann. Im Zweifel kontaktieren Sie immer Ihre Polizei und bitten uns um Rat und Hilfe.

