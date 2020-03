Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.03.2020

Peine (ots)

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 11:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Saarlandring ein. Sie durchsuchten offenbar sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer mit 2,32 Promille angehalten

Hohenhameln. Am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, wurde ein 59-jähriger durch die Polizei kontrolliert, als er mit einem VW Touran die Straße "Am Pfannteich" befuhr. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,32 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Klinikum Peine entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

