Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ottersweier (ots)

Eine 74-jährige BMW-Fahrerin war am Montag auf der K3764 in Fahrtrichtung Bühl unterwegs. An der Einmündung zum Friedensweg nahte ein 70 Jahre alter Ford-Fahrer vom Industriegebiet Ottersweier kommend heran und wollte die K3764 überqueren. Nach ersten Ermittlungen missachtete der Mann die Vorfahrt der BMW-Lenkerin und lenkte sein Auto ohne anzuhalten über die Straße. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Aufprall leicht und wurden mit zwei Rettungswagen in das Krankenhaus Bühl gebracht. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

