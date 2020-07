Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck, L 86A - Radfahrer schwer verletzt

Kappelrodeck (ots)

Am Montag hat sich ein 23-Jähriger bei einem Sturz von seinem Elektrofahrrad schwer verletzt. Der junge Mann radelte gegen 20 Uhr auf der L86A von Kappelrodeck kommend in Richtung Sasbachwalden. In einer scharfen Rechtskurve wurden ihm vermutlich auf der Fahrbahn liegende Kieselsteine zum Verhängnis. Der Vorderreifen rutschte offenbar auf dem Untergrund ab und der Radfahrer kam zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Ein dort erfolgter Alkoholtest attestierte ihm einen Wert von rund einem Promille. Der Befund lässt sich nach Aussage des Verletzten auf ein Feierabendbier zurückführen. Das Bike wies keine Schäden auf.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell