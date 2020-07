Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Ablenkung sorgt für Auffahrunfall

Weisenbach (ots)

Eine Autofahrt endete am Montagmittag für einen 77-Jährigen mit leichten Verletzungen und an seinem Wagen mit einem Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Mann befuhr gegen 12.30 Uhr die B 462 in Richtung Forbach und wollte scheinbar im Bereich Schlechtau in die Koloniestraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr soll der Renault-Fahrer auf der B 462 angehalten haben. Ein nachfolgender Lastkraftwagenfahrer ließ sich nach bisherigen Feststellungen von Kindern abseits der Straße ablenken, erkannte hierdurch die Situation zu spät und prallte in der Folge in das Heck des Renault. Der 77 Jahre alte Mann erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt. Der Sachschaden an seinem Schwergewicht beziffert sich auf rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die B 462 halbseitig gesperrt.

/jh

