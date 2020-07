Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Haslach (ots)

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann befuhr gegen 9 Uhr den Einetweg aus Haslach kommend in Richtung Steinach. Bei der Bahnunterführung wollte er die Straße in Höhe einer dortigen Schule überqueren, um in die Kreuzbühlstraße einzubiegen. Eine Autofahrerin stand aufgrund Rotlichts verkehrsbedingt an einer Baustellen Ampelanlage. Vermutlich nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die Frau an und streifte den Radfahrer am Hinterrad, der zu diesem Zeitpunkt die Straße vor ihrem Fahrzeug überquerte. Durch die Kollision kam der Velolenker zu Sturz und verletzte sich dabei. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

