Polizei Hagen

POL-HA: Rollerdiebstahl in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2020, konnte ein 66-Jähriger gegen 07:00 Uhr seinen Roller in der Schmale Straße nicht mehr auffinden. Nach einer längeren Suche musste er feststellen, dass er vermutlich entwendet wurde. Abgestellt hatte er ihn am Dienstag, gegen 23:30 Uhr. Da der Hagener über alle Schlüssel verfügt, müssen die Täter den Roller entweder weggeschoben oder geknackt und kurzgeschlossen haben. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrzeug im Wert von zirka 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

