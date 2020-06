Polizei Hagen

POL-HA: Ergänzung zur Pressemeldung nach Tötungsdelikt in der Hördenstraße

Hagen (ots)

Die Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei teilen ergänzend zur gestrigen Pressemeldung mit, dass sich die dreieinhalbjährige Tochter der Verstorbenen zur Tatzeit vermutlich in der Wohnung in der Hördenstraße aufhielt. Der 24-Jährige verließ anschließend mit ihr die Örtlichkeit. Zum Zeitpunkt der Festnahme befand sich das Mädchen im Beisein des 24-Jährigen, der nicht der Kindsvater ist, in Iserlohn. Das Kind ist unverletzt und befindet sich in der Obhut des Jugendamtes.

Gesucht wurde der 24-Jährige aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls. Fragen zu Einzelheiten, die das Auslieferungsverfahren betreffen, kann die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft (02381 272-7106) in Hamm beantworten.

Der Beschuldigte soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

