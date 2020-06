Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in der Rathausstraße - 48-Jähriger verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 16.06.2020, kam es zu einer Körperverletzung in der Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einem Büro in der Rathausstraße gegen 14:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber (48) und einem Angestellten (22). Nach einem zunächst verbalen Streit verließ der 22-Jährige die Örtlichkeit. Etwa eine halbe Stunde später erschien der Angestellte erneut in dem Büro. Er befand sich in Begleitung von drei Männern. Ein erneut entbrannter Streit artete kurz darauf aus. Die Gruppe schlug und trat auf den 48-Jährigen ein und drohte ihm und seiner Angestellten (29). Anschließend stiegen die Männer in einen PKW und fuhren davon. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat und zu dessen Hintergründen aufgenommen.

