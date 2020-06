Polizei Hagen

POL-HA: Grillgut aus Gartenhütte gestohlen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von vergangenen Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 14:00 Uhr, eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Berghang" auf. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Hütte und stahlen Grillgut im Wert von zirka 30 Euro sowie eine Flasche Scheuermilch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2060.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Tino Schäfer

Telefon: 02331/986 15 10

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell