Polizei Hagen

POL-HA: Motorradunfall in Priorei- Zwei Verletzte

Hagen (ots)

Am Montag, 15.06.2020, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Osemundstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort gegen 08:30 Uhr eine 47-Jährige mit ihrem Hyundai in Richtung Breckerfeld. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der aus dem Hückinghauser Weg in die Osemundstraße einbog. Der 60-Jährige stürzte mit seiner BMW. Die Frau und der Mann verletzen sich beide leicht. Es entstand ein Schaden von über 2.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

