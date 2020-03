Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbrüche in Kioske ++

Oldenburg (ots)

In dem Zeitraum vom 29.03.2020, 20:15 Uhr bis 30.03.2020, 07:00 Uhr erfolgte ein Einbruch in einen Kioskbetrieb in 26655 Westerstede, Goethestraße. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und gelangten in das Objekt. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld und mehr als 20 Stangen Zigaretten im Wert von 1500,- Euro entwendet.

In dem Zeitraum vom 28.03.2020, 13:00 Uhr bis 30.03.2020, 06:55 Uhr erfolgte ein erneuter versuchter Einbruch in einen Kioskbetrieb Janßen in Augustfehn, Hauptstraße. Unbekannte hebelten an der linken der beiden Eingangstüren. Es blieb beim Versuch.

Bereits in der letzten Woche (20./21.03.2020) erfolgten zwei Einbrüche in Augustfehner Kioskbetriebe, u.a. in das Objekt in der Hauptstraße.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

