Polizei Hagen

POL-HA: Wer kennt diesen Mann? - Fahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 28.11.2019 verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, mutmaßlich unter der Zuhilfenahme eines zuvor entwendeten Originalschlüssels, Zugang zu den Büroräumen in der Sedanstraße und entwendete aus dem dort befindlichen Tresor Bargeld und eine Debitkarte samt PIN. Es kam mehrfach zu unberechtigten Abhebungen an diversen Geldautomaten. Unter anderem wurden durch den unbekannte Tatverdächtigen bei einer Commerzbank-Filiale in Herdecke zwei unrechtmäßige Abhebungen durchgeführt. Der Kriminalpolizei liegt jetzt ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort machen? Bitte melden Sie sich unter 02331 986 2066.

Hier finden Sie die Bilder des Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herdecke-besonders-schwerer-fall-des-diebstahl-computerbetrug

