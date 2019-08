Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Wesloe / Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt - Folgemeldung - Tatverdächtiger in Haft

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck

Am 11.07.2019 kam es in der Wesloer Landstraße zu einem schweren Raub auf einen Supermarkt, bei dem eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Täter konnte mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag fliehen.

In Tatortnähe wurde ein Rucksack aufgefunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Täter zuzuordnen war. Umfangreiche Ermittlungen des sachbearbeitenden Kommissariats 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion ergaben Hinweise auf einen tatverdächtigen Lübecker. In der Wohnung des bereits polizeibekannten, 22-jährigen Mannes konnte mutmaßliche Tatbekleidung gefunden werden.

Am 09.08.2019 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts des schweren Raubes und des Haftgrundes der Fluchtgefahr erwirkt. Der Tatverdächtige konnte am vergangenen Mittwoch (14.08.2019) festgenommen werden. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Vollstreckung des Haftbefehles anordnete. Der mutmaßliche Räuber wurde der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

