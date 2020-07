Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Gefährliches Überholmanöver

Rheinau (ots)

Zu einer waghalsigen Aktion kam es am Montagabend auf der K 5311 zwischen einem Autofahrer und einem Kraftradfahrer. Die beiden 45 und 55 Jahre alten Verkehrsteilnehmer waren dort gegen 21:30 Uhr von Wagshurst kommend in Richtung Rheinbischofsheim unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen entschied sich der Motorradfahrer nach längerem Hinterherfahren an einer übersichtlichen Stelle für ein Überholmanöver. Der Peugeot-Fahrer soll währenddessen offenbar mehrfach nach links zur Fahrbahnmitte gezogen haben. Als die beiden auf etwa gleicher Höhe waren, soll es zur seitlichen Kollision zwischen dem 45-Jährige Autofahrer und dem 10 Jahre älteren Suzuki-Lenker gekommen sein. Der 55-Jährige bremste daraufhin ab und geriet hierbei ins Straucheln. Der Bremsvorgang endete in einem angrenzenden Acker. Beim Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Nach derzeitigen Feststellungen entstand kein Sachschaden.

