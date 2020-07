Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Okenstraße in Richtung Stadtmitte. Nach ersten Ermittlungen war er auf der Suche nach einem Anwesen, übersah hierdurch an der Kreuzung zur Rheinstraße das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte im Anschluss mit einer 56 Jahre alten KIA-Fahrerin, welche die Okenstraße überqueren wollte. Die Frau zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 25.000 Euro.

/ph

