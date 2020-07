Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, L87 - Abgekommen

Seebach (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am frühen Dienstagmorgen auf der L87. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger Audi-Fahrer gegen 3.30 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und gegen die Leitplanke gekracht sein. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Der Wagen musste jedoch an den Abschlepphaken.

/ya

