POL-OG: Gaggenau, Gernsbach - Zeugen nach Kollision gesucht

Gaggenau, Gernsbach (ots)

Ein Unfall hat am Montagmorgen in der Schwarzwaldstraße zu etwa 1.000 Euro Sachschaden an einem Peugeot geführt. Gegen 8.45 Uhr wollte ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer den Parkplatz einer Postagentur in Richtung Ausfahrt verlassen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit lenkte eine 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ihr Fahrzeug rückwärts aus einer Parkbucht und prallte dabei gegen das Auto des Mannes. Bei dem Aufprall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Mercedes kann noch nicht beziffert werden. Weil der Unfallhergang noch Fragen offen lässt, bitten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau darum, dass sich mögliche Zeugen des Unfallgeschehens unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 melden.

