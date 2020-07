Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Exhibitionist gesucht

Schwanau (ots)

Am Donnerstag wurde für eine 36-Jährige ein Besuch, an einem See in Nonnenweier, zu einem unschönen Erlebnis. Die Frau hatte sich gegen 13.30 Uhr, an einem zum Nacktbaden vorgesehenen Strand, an einer blickgeschützten Stelle niedergelassen. Kurz darauf wurde sie von einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann angesprochen. Der entblößte Unbekannte begann, während er versuchte den Blickkontakt zu der Seebesucherin aufzunehmen, an seinem Geschlechtsteil zu hantierten. Auf ihre Ansprache dies zu unterlassen, reagierte der ungefähr 175 bis 180 Zentimeter große Mann schließlich und verließ die Örtlichkeit. Der mutmaßliche Exhibitionist soll von schlanker Statur gewesen sein. Er wurde mit blonden, glatten Haaren mit einer Länge von ungefähr 5 Zentimeter beschrieben. Darüber hinaus führte er einen blauen Rucksack mit sich, sowie ein Handtuch in der Grundfarbe blau, mit rot-gelber Applikation. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell