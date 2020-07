Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Das Einkaufen nahm am Freitag für eine 59-Jährige ein unschönes Ende. Die Fahrzeugbesitzerin kam gegen 10.20 Uhr aus einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße, als sie an ihrem grauen Mercedes einen Unfallschaden am Kofferraum auf der linken Seite feststellen musste. Die Höhe der Anstoßstelle lässt vermuten, dass es sich bei dem mutmaßlich verursachenden Fahrzeug um einen Geländewagen oder um einen Lastkraftwagen gehandelt haben könnte. Eine andere Unfallörtlichkeit wird jedoch nicht ausgeschlossen. Der 20-minütige Einkauf brachte einen Schaden von rund 2.000 Euro mit sich. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 entgegengenommen.

/jh

