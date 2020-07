Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unüberlegt

Rastatt (ots)

Zwei Jugendliche müssen sich aktuell einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz stellen, nachdem sie am Sonntagmittag in einer Parkanlage in der Mozartstraße mit Softairwaffen hantierten. Zwei alarmierte Streifenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnten die beiden 15-Jährigen nach einem Hinweis gegen 13:30 Uhr einer Kontrolle unterziehen und die Softairwaffen sicherstellen. Zuvor hatte die Jungs die Waffen nach entsprechender Aufforderung der Polizisten sofort und ohne jeglichen Widerstand niedergelegt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jeweils einem Erziehungsberechtigten überstellt.

