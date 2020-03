Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200302 - 0209 Frankfurt-Bockenheim: Rentnerin ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagmittag (28.02.20) drängte sich ein Unbekannter in die Wohnung einer Rentnerin. Dort stieß er die 81-Jährige zu Boden und stahl diverse Schmuckgegenstände.

Gegen 13:00 Uhr betrat der Unbekannte gemeinsam mit der Seniorin unter einem Vorwand das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Werrastraße. Als die Dame dann die Tür zu ihrer Wohnung öffnete, drängte der Mann sich mit ihr in die Wohnung. Dort begann er damit, die Schränke zu durchwühlen. Als sich die Rentnerin ihm in den Weg stellte, stieß er sie zu Boden und flüchtete. Er entkam mit diversen Schmuckgegenständen. Die 81-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt und kräftige Statur. Gepflegte, südländische Erscheinung mit längerem Dreitagebart. Sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen Daunenmantel, grau gestrickte Handschuhe und hatte eine schwarze Plastiktüte bei sich.

Hinweise nimmt das 13. Polizeirevier unter 069 / 755-11300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

