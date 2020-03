Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200302 - 0207 Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes-Pkw war am Sonntag, den 1. März 2020, gegen 21.50 Uhr, auf der A3 unterwegs in Richtung Köln. In Höhe des Flughafens verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. Der Mercedes schleuderte um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Kurz nachdem der 37-Jährige sein Auto verlassen hatte, näherte sich ein mit fünf Personen besetzter Pkw der Marke Skoda und prallte frontal in den Mercedes. Alle in dem Skoda befindlichen Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter auch der 47-jährige Fahrer. Ein auf dem Rücksitz befindlicher 38-jähriger Mitfahrer musste aus dem Auto geborgen werden und verstarb kurze Zeit später in einem Frankfurter Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beziffert sich auf etwa 45.000 EUR.

