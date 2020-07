Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Diebstahl und Verkehrsereignis

Lahr (ots)

Nach einem Handtaschendiebstahl am Sonntagnachmittag in der Lotzbeckstraße sollen sich zwischen dem Freund der Bestohlenen und einem Verdächtigen gefährliche Verkehrsszenen abgespielt haben. Ausgangspunkt war der Diebstahl einer braunen Markenhandtasche aus dem Wagen einer 21-Jährigen. Die junge Frau beobachtete ihren Angaben zufolge gegen 15:50 Uhr einen etwa 60 Jahre alten Mann mit grauen, lichten Haaren, der sich ihrer auf dem Autositz abgelegten Handtasche bediente und anschließend mit einem augenscheinlich älteren Fahrrad flüchtete. In der karierten Handtasche befanden sich Ausweisdokumente, Scheckkarten, Bargeld und Kleidungsstücke. Der mutmaßliche Dieb soll ein graues T-Shirt und beige Shorts getragen haben. Im Zuge einer umgehenden Fahndung durch hinzugerufenen Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr, konnte wenig später ein Verdächtiger aufgespürt und kontrolliert werden. Der Verdacht ließ sich nach einer erfolgten Überprüfung allerdings nicht erhärten, sodass der Mann wieder entlassen werden konnte. Der Freund der 21-Jährigen zeigte sich über das Kontrollergebnis der Beamten offensichtlich wenig erfreut. Im Bereich der Bergstraße soll er mit seinem Wagen auf den mit seinem Velo weiterfahrenden Kontrollierten zugefahren sein und erst im letzten Moment wieder das Lenkrad herumgerissen haben. Ferner soll der Lebensgefährte der Bestohlenen dem Radfahrer den Mittelfinger gezeigt haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben sowohl zu dem Diebstahl, als auch zu dem als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingestuften Vorfall die Ermittlungen aufgenommen.

