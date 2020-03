Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/ Oberkirch - Neue Betrugsmasche

Achern / Oberkirch (ots)

Um an das Geld ihrer arglosen Opfer zu gelangen, lassen sich Telefonbetrüger immer wieder neue 'Geschichten' einfallen. Am Dienstag und Mittwoch hatte sich ein Unbekannter als Kundenberater der Hausbank ausgegeben und somit versucht, an die Ersparnisse der Opfer zu gelangen. Hierbei wollte der Anrufer seinem Gegenüber weismachen, das online-Konto des Kunden neu zu synchronisieren und zu optimieren, um dadurch die Zugangsdaten zum online-Banking zu bekommen. Schließlich erfragt der Anrufer nacheinander mehrere Transaktionsnummern (TAN) bei ihrem Opfer und nimmt mit diesen so erlangten TAN vom online-Konto des Opfers Sofortüberweisungen auf ein fremdes Konto vor. Die Opfer bemerken erst später, nachdem sie zu ihrem eigenen Online-Konto keinen Zugang mehr bekommen haben und ihren echten Kundenberater angerufen haben, dass das Konto geplündert wurde. Durch diese Masche wurde am vergangenen Dienstag und Mittwoch ein Sachschaden von über 20.000 Euro verursacht. Die Opfer haben keine Möglichkeit mehr, ihr verlorenes Bankguthaben durch einen Storno der Überweisung zurück zu buchen, da die Täter in der Regel sofort nach dem Zahlungseingang das Geld auf ein weiteres Konto weiterleiten. Hinsichtlich der Fälle von vergangener Woche haben Beamte des Polizeipostens Lichtenau sowie des Polizeireviers Achern/ Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen.

