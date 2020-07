Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Ettenheimmünster - Raser erwischt

Ettenheim (ots)

Bürgerbeschwerden und die landesweite Kontrollkonzeption der Polizei führten Beamte des Polizeireviers Lahr am Samstagnachmittag zu Geschwindigkeitsmessungen an den Streitberg. Einem 37-jährigen Audi-Fahrer droht nach einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L 103 an der Auffahrt zum Streitberg ein Fahrverbot verbunden mit einem empfindlichen Bußgeld. Der Autofahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um sage und schreibe 53 Stundenkilometer. Zwei weitere PKW-Lenker und ein Motorradfahrer befuhren die Tempo-50-Zone ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit, was Bußgeldbescheide und Punkte in Flensburg nach sich zieht. Ein Motorradfahrer, bei dem das Laser-Messgerät 94 Stundenkilometer anzeigte, entzog sich der nachfolgenden Kontrolle und wurde aus Sicherheitsgründen durch die Beamten nicht verfolgt.

